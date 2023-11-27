Kütahya'da Organize Suç Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütüne yönelik 8 şüpheli tutuklandı. Ayrıca firarda bulunan 4 şüpheli daha yakalandı.

Kütahya'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde yakalanan O.K, A.K, İ.E, S.İ, Y.S, K.D, R.K ve A.A. isimli 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca firarda bulunan 4 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KÜTAHYA