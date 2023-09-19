Kütahya'da Okul Çevresi Denetimi: 44 Okul ve Çevresi Kontrol Edildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul çevresi denetiminde, il genelinde 44 okul ve çevresi kontrol edildi, bin 77 şahsın sorgusu yapıldı. Ayrıca işyeri denetimleri ve diğer kontroller de gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetim uygulamasında, il genelinde 44 okul ve çevresi kontrol edildi, bin 77 şahsın sorgusu yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla, il merkezi ile 12 ilçede yapılan uygulamalarda, 144 okul ve çevresi kontrol edildi. Bin 77 şahsın sorgusu yapıldı. Ayrıca 91 işyeri denetimi yapıldı, 3 metruk bina, 97 park ve bahçe kontrol edildi. 1 aranan şahıs yakalandı. 3 şahsa kesici alet taşımaktan, 2 şahsa okulla ilişiği bulunmamasından dolayı idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA