Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 49 Şahıs Yakalandı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik suçlarla mücadele operasyonunda 49 şahıs yakalandı ve 1 kişi tutuklandı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde düzenlenen il genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 49 şahıstan 1'i tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 - 22 Ekim 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 32 olayda yakalanan 49 şahıstan 1'i tutuklanırken, 2,54 gram bonzai, 24,44 gram esrar, 180,87 gram metamfetamin ve 149 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Son iki hafta içerisinde Kütahya'ya uyuşturucu maddelerden olan metamfetaminin girişinin engellendiği bildirildi. - KÜTAHYA