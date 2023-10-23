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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 49 Şahıs Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik suçlarla mücadele operasyonunda 49 şahıs yakalandı ve 1 kişi tutuklandı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.