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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 25 şahıstan 3'ü tutuklandı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, tabanca ve fişek ele geçirildi.