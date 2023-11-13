Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 25 şahıstan 3'ü tutuklandı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde düzenlenen il genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 25 şahıstan 3'nün tutuklandığı bildirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 -12 Kasım 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında gerçekleşen 20 olayda yakalanan 25 şahıstan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suç unsuru olarak ise, 207,3 gram bonzai, 4,99 gram esrar, 13,84 gram metamfetamin, 51 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. - KÜTAHYA