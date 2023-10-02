Haberler ›› Politika ›› Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 57 şahıs yakalandı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.