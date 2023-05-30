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Kütahya'da köyün 155 oyunun tamamı Tayyip Erdoğan'a çıktı

Kütahya'da köyün 155 oyunun tamamı Tayyip Erdoğan'a çıktı

Politika Haberleri

Kütahya'nın Emet ilçesi Umutlu köyünde kullanılan 155 geçerli oyun tamamı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. Umutlu köylüleri, köylerine AK Parti ile hizmet gelmeye başladığını belirterek, teşekkür ettiler.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kütahya'nın Emet ilçesi Umutlu köyünde kullanılan 155 geçerli oyun tamamı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde ise Kılıçdaroğlu 1 oy almıştı.

156 seçmeni bulunan Umutlu köyünde 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 155 geçerli oyun tamamı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde ise 154 geçerli oyun 153'ü Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmıştı.

Umutlu köylüleri, köylerine AK Parti ile hizmet gelmeye başladığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve Emet Belediyesine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kütahya Emet Politika Haberler

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