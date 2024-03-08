Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

Güncelleme:

Kütahya'da kadın muhtar adayları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Adaylar, dayanışma ve destek mesajları vererek birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Kütahya'da kadın muhtar adayları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte buluştu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları kendi aralarında dayanışma yemeği düzenledi.

Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Yemek programının ardından konuşan muhtar adayı Şerife Güneş Erşahin, " Kütahya'mızda bulunan adaylık başvurusu yapmış kadın muhtar adaylarımızla birlikte bir organizasyon içerisindeyiz. Ulaşabildiklerimizle birlikteyiz, ulaşamadıklarımızda bize ulaşsınlar. Hep birlikte, birbirimize destek olarak Kütahya'mızı yüceltelim. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.

Kadın muhtar adayları birbirlerine başarılar dileyip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kütahya Yerel Haberler Kadın Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Derya Kale Erdemli kimdir? İYİ Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı Derya Kale Erdemli kimdir? Önder Akşengür kimdir? İYİ Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı Önder Akşengür kimdir? Havva Evci kimdir? İYİ Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı Havva Evci kimdir? Yasin Kırmızı kimdir? İYİ Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı Yasin Kırmızı kimdir? Nezih Özuyar kimdir? İYİ Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı Nezih Özuyar kimdir? Kenan Gökçen kimdir? İYİ Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Kenan Gökçen kimdir? Saadet Partisi Batman adayı Mehmet Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Batman belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Batman adayı Erdi Işık kimdir? 2024 DEVA Partisi Batman belediye başkan adayı kim oldu? Bahadır Gültekin kimdir? İYİ Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı Bahadır Gültekin kimdir? Feza Genişoğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı Feza Genişoğlu kimdir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyeleri nelerdir? En güzel kadınlar günü hediyeleri! 8 Mart Kadınlar Günü sözleri nelerdir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyeleri nelerdir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sözleri! Anneye, sevgiliye, arkadaşa kadınlar günü mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! 8 Mart Kadınlar Günü mesajları sevgiliye, anneye! En güzel, kısa Kadınlar Günü sözleri ve mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sözleri! İşte en zarif kadınlar günü sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title