Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, 6 farklı adreste silah, uyuşturucu madde ve kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda silah, uyuşturucu madde ve kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 farklı adreste yapılan aramada, 33 adet cep telefonu, 9 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 190 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y. G, I. G. ve Y. G. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA