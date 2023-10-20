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Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, 6 farklı adreste silah, uyuşturucu madde ve kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.