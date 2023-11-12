Kütahya'da İsrail saldırılarına karşı 'El Ele Gazze Şeridi' eylemi düzenlendi

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek vermek amacıyla insan zinciri oluşturuldu.

Yüzlerce kişi, Zafer Meydanı'nda 'El Ele Gazze Şeridi' eyleminde bir araya geldi. Basın açıklamasının ardandan insan zinciri oluşturuldu. Katılımcılar, yağmur altında Zafer Meydanı'ndan Ulu Cami'ye kadar yürüyüş gerçekleştirerek sloganlar attı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler, omuzlarında ise kefiyeler taşıyan katılımcılar, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'de sürdürülen direnişe destek mesajları verdiler.

KÜSİDAP adına basın açıklamasını Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar yaptı. Yenipazar, "Filistin'deki kardeşlerimizin başlatmış olduğu 'diriliş hareketi' dalga dalga tüm yeryüzüne yayılıyor. Biz bu el ele eylemimizle zulme karşı bir duruş sergiliyoruz. Bugün buraya yağmura rağmen toplanan yüzlerce kardeşimizle tarafımızı, duruşumuzu sergiliyoruz. Ortaya koyduğumuz hiçbir gayret karşılıksız kalmaz ve bu gayretlerimizin karşılığını da tüm dünya insanlığı olarak Allah'ın izniyle alacağız. Barış hakim olup, hak hakim olana kadar bu eylemlerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle hiç kimseyi uyutmayacağız. Uyuyan kardeşlerimizi de uyandıracağız" diye konuştu.

Ulu Cami İmam Hatibi Veli Solak'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. - KÜTAHYA