Kütahya'da Filistin için destek konvoyu düzenlendi

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Filistin halkına destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etmek amacıyla, 'Filistin için yola çık' sloganıyla destek konvoyu düzenlendi. Konvoyda Türkiye ve Filistin bayrakları birlikte taşındı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Filistin halkına destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etmek amacıyla, "Filistin için yola çık" sloganıyla destek konvoyu düzenlendi.

Etkinliğe katılan STK üyeleri, araçlarıyla Ziraat Mahallesindeki pazar yerinde bir araya geldi.

Yüzlerce aracın katılımıyla gerçekleşen konvoy, Menderes Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Sporkent, Yunus Emre, Kanal Boyu, Vazo ve Pazartesi Pazarında tamamlandı.

Türkiye ve Filistin bayraklarının birlikte taşındığı konvoyda işgalciler aleyhine, Filistin lehine sloganlar atıldı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Mustafa Yenipazar, "Allah'ın izniyle bu gayretlerin hiçbiri boşa gitmeyecek. Bizler bu kapıdan çıktıktan sonra gitmeyi umduğumuz yer cennet ve bu cennet bedelsiz değil. Bugün Gazze'deki kardeşlerimiz tüm dünyadaki Müslümanlar için kurban olmaya hazır. Onlar bu durumdayken bizim burada sessiz kalmamız asla kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu. - KÜTAHYA