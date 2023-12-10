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Kütahya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Kütahya Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Zafer Meydanında son buldu. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, yürüyüş boyunca İsrail aleyhine sloganlar attı.

Yürüyüş sonrası konuşan İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, "Bugün insan hakları için yürüyoruz ama şunu biliyoruz ki insan hakları diye bir şey esas itibari ile kimse tarafından ciddiye alınmıyormuş. Bunu Gazze'de gördük, daha önce Bosna Hersek'te de gördük, Arakan'da Myanmar'da, Doğu Türkistan'da da gördük, ama bugün itibari ile Filistin'de ve Gazze'de bu net bir şekilde ortaya çıktı. Allah'ın izniyle 7 Ekim 2023'ten sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz inanan insanlar olarak buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasını okuyan Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, "Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu olarak bizler İsrail zulmüne karşı kutlu Filistin direnişinin gönüllerimize nasıl inşirah getirdiğini, gözlerimizi açtığını, bu direnişin Dünya İnsan Hakları Günü Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi gibi tüm metinlerin aslında zalimlerin zulümlerini örtme aracı olduklarını bizlere nasıl gösterdiğini sizlerle paylaşmak, icaplarını fikir ve mazlumları cellatlarına aşık etmek için kullanılan bu metinlerin artık tarihin çöplüğüne atılmasını isteyerek beyaz adamı sobelemek, artık aldanmayacağımızı haykırmak için mazlum coğrafyadaki bütün halkların insan olmak itibariyle kardeş olması çağrısında bulunmak için toplandık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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