Kütahya'da Engelliler Gününe Özel Sergi: Filistin için Yapılan Resimler Sergilendi

Kütahya'da 3 aralık Dünya Engelliler Gününe özel programda, engelleri aşan özel vatandaşların Filistin için yaptığı resimler sergilendi.

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Kütahya'daki engelliler derneklerinin ortaklığında açılan sergi ilgi gördü.

Sergide konuşan AK Parti Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Rümeysa Aksu, "Dünya Engelliler Günü. Biz bugünü kutlamıyoruz bugünün farkındalığını duyuruyoruz. 2 gün önce engelli kardeşlerimizle birlikte dünya gündeminde olan Filistin'e bir de onların gözünden baktık. Onların gözünden nasıl daha masumane olduğunu buradaki halkımızda görsün istedik. Ak Parti olarak her an her yerde olduğumuz gibi bugünde onların yanında, onların destekçisiyiz" diye konuştu. - KÜTAHYA