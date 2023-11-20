Kütahya'da Emniyet Müdürlüğü Uygulama ve Kontrol Faaliyetleri Açıklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11-18 Kasım 2023 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontrol faaliyetleri açıklandı. Yapılan çalışmalarda aranan şahıslar yakalandı, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, trafik denetimleri yapıldı ve işletmeler kontrol edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11-18 Kasım 2023 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontrol faaliyetleri açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından 11 - 18 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde, 14 aranan şahıs, 3 kayıp olarak aranan şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet fişek ele geçirildi. 1 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı. 7 narkotik madde yakalaması yapıldı. 2.03 gram esrar, 3.43 gram bonzai, 78 adet sentetik ecza hap,18 adet kesici alet ele geçirilen 18 şahsa idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 72 ticari taksi, 79 motosiklet kontrol edildi, 1 hacizli araç yakalandı. Trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca 30 sürücüye idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi, 11 şahsa kabahatler kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı. 20 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. Ayrıca 51 işletme, 32 okul ve çevresi kontrol edildi. 47 adet park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 4 bin 657 şahıs ve bin 124 araç sorgulandı. - KÜTAHYA