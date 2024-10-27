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Kütahya'da Bulgaristan Genel Seçimleri İçin Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

Kütahya'da Bulgaristan Genel Seçimleri İçin Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor
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Kütahya'da kurulan sandıkta, 80 seçmenin oy verme işlemleri 07.00 itibarıyla başladı. Sevin Akdoğan İlkokulu'nda gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Bulgaristan genel seçimleri için Kütahya'da kurulan bir sandıkta oy verme işlemleri devam ediyor.

80 seçmenin bulunduğu Kütahya'da 100. Yıl Mahallesi'ndeki Sevin Akdoğan İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Son 3 yılda 7. defa parlamento seçimleri için sadık başına gidildiğini belirten çifte vatandaşların Kütahya sorumlusu İsmail Molla, "Bilindiği gibi, bugün Bulgaristan parlamento seçimleri gerçekleşiyor. Kütahya'da oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00 itibarıyla başladı. Tüm çifte vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu sene bir sınıfta oy kullanılan sadığımız var. Tüm çifte vatandaşlarımızı, vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye ve oylarını kullanmaya Kütahya Sevin Akdoğan İlkokulu'na bekliyoruz. Vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Oy kollanma işlemi saat 20.00'de bitecek" dedi.

Molla, Kütahya'da 80 seçmenin bulunduğunu sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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