Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 255 kişi ve 107 araç kontrol edildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında, toplamda 255 kişi ve 107 araç GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 10 ticari taksi kontrol edildi, 12 motosikletin sorgusu yapıldı ve 7 adet kesici alet ele geçirildi. 7 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce farklı bölgede gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 255 şahıs ve 107 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerinin (1 amir, 4 resmi ekip, 12 personel) ve 12 ÇMB personeli ile birlikte Balıklı Mahallesi Dönenler Kavşağı üzerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları "Dar Alan" uygulamasında, toplam 255 şahıs ve 107 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 10 ticari taksi kontrol edildi,12 motosikletin sorgusu yapıldı, 7 adet kesici alet ele geçirilirken, 7 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA