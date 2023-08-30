Kütahya'da Asayiş Olaylarını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar Sonucunda 243 Şahıs Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar, denetimler ve kontroller sonucunda il genelinde asayiş olaylarını azaltmaya yönelik çalışmalarda 243 şahıs tutuklandı. Ayrıca, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce ilk çeşitli suçlardan aranan 8 ayda il genelinde asayiş olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontroller çerçevesinde 243 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde asayiş olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontroller çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 151 ruhsatsız tabanca, 44 ruhsatsız tüfek, 71 kurusıkı tabanca, bin 486 mermi/fişek ve bin 78 delici/kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak 2023 ile 26 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilde çeşitli suçlardan haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan 243 şahıs tutuklanarak Ceza evine teslim edildi.

Parada sahtecilik suçundan 1, zimmet suçundan 1, ateşli silahlar kanununa muhalefetten 4 şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunda 66 şahıs, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan 19, açıktan hırsızlık suçundan 29, evden hırsızlık suçundan 15, dolandırıcılık suçundan 1, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı suçundan 4, mabetten hırsızlık suçundan 3, motosiklet hırsızlığı suçundan 7, otodan hırsızlık suçundan 8, oto hırsızlığı suçundan 3, kasten öldürme suçunda 4, kasten yaralama suçunda 33, yağma suçundan 13, halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek suçunda 2, cinsel saldırı suçundan 5, ısrarlı takip suçundan 1, fuhuş suçundan 2, çocuğun cinsel istismarı suçundan 8, tehdit suçundan 3, şantaj suçundan 2, halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde ateş etmek suçunda 2, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan 1, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 4, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 1, taksirle öldürme suçundan 1, taksirle yaralama suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 şahıs tutuklandı.

1 Ocak 2023 ile 26 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilde çeşitli suçlardan aranan 645 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA