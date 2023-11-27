Kütahya'da Aranan Şahıslar Operasyonla Yakalandı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şahıstan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında nitelikli dolandırıcılık (5 adet), kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak (2 adet), hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ.K. (25), hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 5 yıl 11 ay 28 gün hapis cezası bulunan D.C.G. (30), yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.C. (23), muhafaza görevini kötüye kullanma (2 adet) suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.M.A. (50) ile haklarından yağma, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali suçlarından gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan 10 şüpheli olmak üzere toplamda adli makamlara sevk edilmiş 24 şahıstan 14'ü serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA