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Kütahya'da Aranan Şahıslar Operasyonla Yakalandı

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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şahıstan 10'u tutuklandı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şahıstan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında nitelikli dolandırıcılık (5 adet), kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak (2 adet), hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ.K. (25), hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 5 yıl 11 ay 28 gün hapis cezası bulunan D.C.G. (30), yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.C. (23), muhafaza görevini kötüye kullanma (2 adet) suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.M.A. (50) ile haklarından yağma, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali suçlarından gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan 10 şüpheli olmak üzere toplamda adli makamlara sevk edilmiş 24 şahıstan 14'ü serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Ceza Operasyon Hukuk Politika Haberler

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