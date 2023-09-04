Kütahya'da Aranan 32 Şahıs Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 15'si serbest bırakılırken, 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos 2023- 1 Eylül 2023 tarih aralığında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında, 1-31 yıl arasında hapis cezası bulunan, D.D. (47), G.D. (27), S.A. (26), S.Ç. (25), Ö.A. (47), E.Ç. (39), H.İ. (34), A.H. (44) ve A.T. (48) ile haklarında gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan 11 şüpheli olmak üzere toplam 32 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan (15)' i serbest bırakılırken, 17' si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA