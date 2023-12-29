Kütahya'da AK Parti'nin kendi adayı ile seçime gireceği kesinleşti

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'da Ak Parti'nin kendi adayı ile seçime gireceğinin kesinleştiğini ifade etti.

İHA'ya konuşan Başkan Önsay, Kütahya'da 31 Mart'ta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlere ayrı ayrı adaylarla gireceğini belirtti.

Önsay, "Kütahya'da AK Parti'nin Kütahya için neyi ifade ettiğinin çok farkında olmayanlar, işte Ak Parti'nin burada aday göstermeyeceği şeklinde pek çok halkımızı rahatsız edici söylemlerde bulundular. Zaman zaman bunlara üslup içerisinde cevap vermeye çalıştık. Biz zaten sonuçtan emindik ve dün Allah'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından da Tüm Türkiye'ye ilan edildiği gibi Kütahya'da AK Parti'nin kendi adayı ile seçime gireceği kesinleşmiş oldu. Bizim bu andan itibaren yapacağımız tek şey yine 31 Mart seçimlerine en güçlü şekilde hazırlanmak" diye konuştu. - KÜTAHYA