Kütahya'da 8 Narkotik Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 8 narkotik operasyonunda uyuşturucu imal etme ve satma suçundan yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin, sentetik ecza hap ve ecstasy hap ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğünce 1 haftada gerçekleştirilen 8 narkotik operasyonunda uyuşturucu imal etme ve satma suçundan yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında il sınırları içerisinde gerçekleştirilen 8 narkotik operasyonunda uyuşturucu imal etme ve satma suçundan yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla, şahıs ise adli mercilerce serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanma suçu çerçevesinde 27 olayda yakalanan 31 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 26,88 gram bonzai, 71,36 gram esrar, 28,58 gram metamfetamin, 405 adet sentetik ecza hap ve 56 adet ecstasy hap ele geçirildi. - KÜTAHYA