Kütahya'da 7 Bin 258 Motosiklet Denetlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 7 bin 258 motosiklet ve benzeri araç kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda bin 592 araca cezai işlem uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde motorlu bisiklet ve motosiklet üzerinde yapılan denetlemelerde 2023 yılı Kütahya il merkezinde 7 bin 258 motosiklet ve benzeri araç denetimi neticesinde bin 592 araca cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Motorlu taşıtların güvenliği için yapılan denetimler, Kütahya'da etkili sonuçlar veriyor. 2023 yılı boyunca il merkezinde gerçekleştirilen denetlemelerde 7 bin 258 motosiklet ve benzeri araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda bin 592 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik güvenliği konusunda sürücüleri bilinçlendirme faaliyetleri devam ediliyor.

Ocak ayından bu yana Tavşanlı merkezinde 3 bin 890 motosiklet denetlendi ve denetlemeler sonucunda bin 986 sürücüye koruyucu başlık kullanmamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında 182 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA