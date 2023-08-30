Kütahya'da 101 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Emet ilçesi Doğanlar köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait mısır tarlasında yapılan aramada 101 kök hint keneviri ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.