Kütahya'da 101 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Emet ilçesi Doğanlar köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait mısır tarlasında yapılan aramada 101 kök hint keneviri ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 101 kök hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, B.K isimli şahsın Emet ilçesi Doğanlar köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliye ait mısır tarlasında yapılan aramada, (101) kök hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA