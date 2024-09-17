Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kütahya'da AK Parti İl Başkanlığı Toplantısında Konuştu
Kütahya'da gerçekleştirilen AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, parti politikaları ve yerel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Kütahya'nın stratejik önemi ve partinin bu bölgedeki hedefleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet sunması gerektiğini vurguladı.
KÜTAHYA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısında konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika