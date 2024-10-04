Kütahya AK Parti Merkez İlçe Temayül Yoklaması Yapıldı
Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'nda merkez ilçe temayül yoklaması gerçekleştirildi. İl Koordinatörleri ve teşkilat üyelerinin katılımıyla coşkulu bir ortamda süren yoklamada, birlik beraberlik vurgusu yapıldı.
Kütahya AK Parti İl Başkanlığında merkez ilçe temayül yoklamasının yapıldığı bildirildi.
İl Koordinatörleri M. Ali Özkan ve Necip Filiz'in katılımıyla merkez ilçe temayül yoklamasını teşkilatın her kademesinden yol arkadaşlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Birlik beraberliğimizin daim olması temennisi ile temayül yoklamamızın organize edilmesinde görev alan kardeşlerimize ve katılım gösteren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA