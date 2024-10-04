Üye Girişi
Haberler

Kütahya AK Parti Merkez İlçe Temayül Yoklaması Yapıldı

Kütahya AK Parti Merkez İlçe Temayül Yoklaması Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'nda merkez ilçe temayül yoklaması gerçekleştirildi. İl Koordinatörleri ve teşkilat üyelerinin katılımıyla coşkulu bir ortamda süren yoklamada, birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Kütahya AK Parti İl Başkanlığında merkez ilçe temayül yoklamasının yapıldığı bildirildi.

İl Koordinatörleri M. Ali Özkan ve Necip Filiz'in katılımıyla merkez ilçe temayül yoklamasını teşkilatın her kademesinden yol arkadaşlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Birlik beraberliğimizin daim olması temennisi ile temayül yoklamamızın organize edilmesinde görev alan kardeşlerimize ve katılım gösteren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler Politika AK Parti 3-sayfa

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti

Ülkedeki elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula!
title