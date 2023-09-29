Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'ndan Mevlid-i Şerif Programı

Kütahya AK Parti İl Başkanlığı, 'Haydi Şimdi Sıra Sende projesi' kapsamında vefat eden partililer için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programda, dava kardeşlerinin ailelerine plaketler takdim edildi.

Kütahya AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Haydi Şimdi Sıra Sende projesi" çerçevesinde vefat eden partililer için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Milletvekilimiz İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte 'Haydi Şimdi Sıra Sende' projesi çerçevesinde Ulu Camide partimizin kuruluşundan bugüne çeşitli görevlerde bulunup ebediyete intikal etmiş tüm dava kardeşlerimiz adına okunan Mevlid-i Şerif programına katıldık. Okunan mevlidin ardından lokma dağıtılarak vefat etmiş olan dava kardeşlerimizin ailelerine plaketlerini takdim ettik" dedi. - KÜTAHYA