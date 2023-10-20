Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Önemi Vurgulandı

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1. 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'ndan çeşitli görüntüler

3. Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinden çeşitli görüntüler

Eski diplomat ve dış politika analisti Gülru Gezer, Beijing'de üçüncüsü düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu sona ererken, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemine ilişkin görüşlerini Xinhua ile paylaştı.

"Son on yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden bahsettiğimizde, bunun sadece bir inisiyatif olmadığını görüyoruz. İnisiyatif çerçevesinde Çin ile ikili olmak üzere daha birçok işbirliği alanı bulunuyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki projelerin finansmanı için önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Böyle bir inisiyatif aracılığıyla bağlantı kurmanın dünyaya refah ve barış getireceğine inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)