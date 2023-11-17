Kuşadası'ndaki Fast Food Şubesi İsrail Protestosuna Uğradı

Kuşadası'nda bir grup, İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıttığı gerekçesiyle bir fast food şirketinin Kuşadası'ndaki şubesinin camlarına ve sokağına sprey boyalarla 'Bu ürünlerde bebek kanı var', 'Katliama ortak olma', 'Özgür Filistin' sloganları yazarak protesto ettiler.

Kuşadası'nda bir grup, İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıttığı gerekçesiyle bir fast food şirketinin Kuşadası'ndaki şubesinin camlarına ve sokağına sprey boyalarla 'Bu ürünlerde bebek kanı var', 'Katliama ortak olma', 'Özgür Filistin' sloganları yazarak protesto ettiler.

İsrail ile Filistin arasındaki savaşta sivilleri hedef alan İsrail'e yönelik, protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze'yi abluka altına alan İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıttığını açıklayan dünyaca ünlü hamburger şirketinin Kuşadası'ndaki şubesi hedef alındı. Kimliği belirsiz grup, dün gece saatlerinde Sağlık Caddesi'nde bulunan fast food şubesinin önündeki yol ve şubenin camlarına hazırlanan kalıplarla, 'Bu ürünlerde bebek kanı var', 'Katliama ortak olma', 'Özgür Filistin' sloganları yazdılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN