Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda M.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik olarak hız kesmeden sürdürülen çalışmalarda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.Ç. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN