Kuşadası'nda düzensiz göçmen kaçakçıları yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmaya çalışan bir grup organizatör polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan insan tacirleri tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırma hazırlığı içerisinde olan organizatörler polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan insan tacirleri sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde rutin devriye görevini yapan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece saat 04.00 sıralarında Nazilli Sitesi'nde şüpheli bir transit aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen bir adet şişirilmemiş lastik bot ve bota ait motor ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler Ç.Ö., C.A., O.S. ve R.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN