Kuşadası'nda 7 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri yakaladı. Seyahat firmasına ise yasal ihlal nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Güzelçamlı Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapacakları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, düzensiz göçmenleri İzmir'den Kuşadası ilçesine getiren seyahat firmasına Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 740 lira idari para cezası uyguladı.

Düzensiz göçmenlerin, adli ve idari işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.