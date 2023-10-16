Kuşadası'nda 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen ile 3 organizatör, polis tarafından yakalandı. 3 organizatör işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugün Kadınlar Denizi'ndeki bir sitenin plajında lastik bot şişiren 3 kişiyi ve 5 kaçak göçmeni fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sahilden yeni hareket ettikleri belirlene kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu başka bir plajda durdurdu. Bottaki kaçak göçmenlerden 2'si kaçarken diğer 3'ü yakalandı. Takip sonucu yerleri tespit edilen 2 kaçak göçmen ile organizatör Ali T. (40), Ercan B. (29) ve Enes Ö. (19) de yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatör, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu oldukları ve Gaziantep'ten gelerek Yunanistan'a kaçmak istedikleri belirlenen 5 kaçak göçmenin ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.