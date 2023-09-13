Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığı yapan 44 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştur mevkisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan adalarına geçişe hazırlandıkları tespit edilen 14 Filistin ve 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 şişme bot ele geçirildi. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığı yapan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştur mevkisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yunanistan adalarına geçişe hazırlandıkları tespit edilen 14 Filistin ve 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 şişme bot ele geçirildi.
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.