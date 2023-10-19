Kuşadası Belediyesi'nin Hizmet Binasının Bahçesindeki Led Ekranın Kablolarını Çalan Kişi Yakalandı

Kuşadası Belediyesi'nin yeni hizmet binasının bahçesinde bulunan led ekranın kablolarını çalan kişinin kimliği Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Yakalanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek "Kamu malına zarar vermeye yönelik hiçbir girişim cezasız kalmayacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Belediyesi'nin yeni hizmet binasının bahçesinde bulunan led ekrana elektrik akışını sağlayan kablolar çalındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti. Kimlik tespitinin ardından yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlığın ardından olaya sert tepki gösteren Başkan Ömer Günel, kamu mallarına yönelik girişimlerin basit hırsızlık vakaları olmanın ötesinde vandalca nitelik taşıdığını belirterek "Olay ile ilgili suç duyurusunda bulunmamızın ardından büyük bir titizlikle çalışarak kısa süre içerisinde zanlıyı tespit edip yakalayan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze tüm Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kamu malına zarar vermeye yönelik hiçbir girişimin cezasız kalmaması için yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN