Kuşadası Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı piknik yaparak kutladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde personeli ile piknikte buluştu. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte mangal başına geçerek personele servis yapan Başkan Ömer Günel, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çekti.

Kuşadası Belediyesi çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Başkan Ömer Günel tarafından kendileri ve aileleri için düzenlenen bir piknikle kutladı. Adagöl Mesire Alanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Pikniğine katılan Kuşadası Belediyesi çalışanları, gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Başkan Ömer Günel'in belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte mangal başında çalışanlara servis yaptığı piknikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sergilenen halk dansları gösterileri ve müzik konserleri ile renklenen 1 Mayıs pikniğinde çalışanlarla halay çeken Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nin tüm çalışanları ile büyük bir aile olduğunu belirterek şöyle dedi: "Her çalışanımız bizim için eşit değere ve öneme sahip. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışanlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm çalışanlarımız da görevlerinin gereğini layıkıyla yerine getirerek hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimizin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz ve emeğin en yüce değer olduğunu aklımızdan hiç çıkarmadan çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN