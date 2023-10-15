Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yılın En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin (KAMU-DER) yaptığı saha çalışması sonucunda 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin (KAMU-DER) yaptığı saha çalışması sonucunda 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin (KAMU-DER) Türkiye genelinde düzenlediği yılın en başarılı belediye başkanları ödülleri sahiplerini buldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KAMU-DER tarafından yılın en başarılı belediye başkanı seçildi. KAMU-DER Aydın İl Başkanı Fahrettin Petek, ödülü Başkan Ömer Günel'e teslim edilmek üzere Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar'a takdim etti.