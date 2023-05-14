Kuşadası'nda seçime katılım oranın yüksek olduğunu belirten Başkan Günel 'Bu seçimde de Türk milleti en doğru kararı verecektir' dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, oyunu kullandı. Kuşadası'nda seçime katılım oranın yüksek olduğunu belirten Başkan Günel "Bu seçimde de Türk milleti en doğru kararı verecektir" dedi.

Başkan Günel, oyunu Rahime Bilici İlkokulu'ndaki 1269 numaralı sandıkta kullandı. Başkan Günel'e; eşi Duygu Günel, oğlu Ada Günel ve kayınvalidesi Perihan Gürsesli de eşlik etti.

Seçim sonuçlarına güvenmek gerektiğini belirten Günel, "Ben hayatım boyunca Türk milletinin ferasetine ve sandığa güvendim. Bu seçimde de Türk milleti en doğru kararı verecektir. Ülkemiz ve vatanımız için hayırlı olsun" diye konuştu.