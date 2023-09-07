Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nde başkanlığa yeniden seçilerek güven tazeleyen Mehmet Gürbilek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşan yerel seçimlerde hedeflerinin en az yüzde 65 oy almak olduğunu belirten Günel, uyumlu çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü'nde başkanlığa yeniden seçilerek güven tazeleyen Mehmet Gürbilek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İlçe örgütü ve Kuşadası Belediyesi arasındaki büyük uyuma değinen Başkan Ömer Günel, "Yaklaşan yerel seçimlerde hedefimiz en az yüzde 65 oy alarak sandıktan yine galip çıkmak" dedi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, 16 Ağustos'ta yapılan kongrenin ardından aralarında yeni üyelerin de bulunduğu yönetim kuruluyla birlikte Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yaklaşan yerel seçimlerle ilgili planlanan çalışmalar ile izlenmesi gereken yol haritası konuşuldu.Buluşmada ayrıca CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nün kongre sürecini başarıyla tamamladığına dikkat çekilerek süreçten çok daha güçlü, enerjik ve dinamik bir yapıda çıktığı ifade edildi.

Kuşadası'nda her açıdan hizmet çağı yaşandığını belirten CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, "Yerel seçim çalışmalarının startını vermiş bulunuyoruz. Yeni üyelerimizle birlikte bu çalışmalarımızı seçim gününe kadar her gün artırarak devam ettireceğiz. Amacımız 2024'te de Belediye Başkanımız Ömer Günel ile birlikte CHP'nin bayrağını yine Kuşadası'nda dalgalandırmak olacak " dedi.

Kuşadası Belediyesi ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nün büyük bir uyum içerisinde çalıştığını belirten Başkan Günel ise "Ben her platformda ilçe örgütümün benim için ne kadar değerli ve önemli olduğunu belirtiyorum. Yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kollarındaki arkadaşlarımızla aramızdaki uyumlu çalışma beni çok memnun ediyor. Kuşadası'nda yapılacak yerel seçimde aramıza ve yönetime yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte çok daha şuurlu ve çok daha güçlü bir ekip olarak çalışıp, en az yüzde 65 oy alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN