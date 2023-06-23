Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı AKP ilçe yönetimine çağrıda bulundu

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, AKP Kuşadası ilçe yönetimine yaptığı çağrıyı yineleyerek, "Gelin, size hizmet alanlarımızı gezdireyim. Çalışmaları gözlerinizle yerinde görün. Sosyal medya üzerinden hizmetlerimiz ile ilgili asılsız ithamlarınızı değil, davetimize icabet edeceğiniz tarihi ve zamanı paylaşmanızı bekliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan, AKP Kuşadası ilçe yönetimine belediye hizmetlerini yerinde görmeleri için yaptığı çağrıyı yineleyerek, ilçe yönetimini hizmet alanlarını gezmeye davet etti. Turan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"AKP İlçe Başkanı'na ilettiğim daveti bir kez daha hatırlatıyorum: Sayın Gökçe, sosyal medya hesabınızdan çalışmalarımız ile ilgili çarpık ithamlarda bulunmayı bırakıp davetime icabet edin. Gelin, size hizmet alanlarımızı gezdireyim. Çalışmaları gözlerinizle yerinde görün. Hatırlatmak isteriz ki iki belediye başkanının doğup büyüdüğü, ama 50 yılda tek bir çivi dahi çakmadığı mahallelere hizmet, Ömer Günel döneminde yapılıyor. Siz daha paylaştığınız resimde çalışmaların devam ettiğini dahi göremiyorsunuz.

Orient ve Grand Pazar da alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı, esnafımız gönül rahatlığı için de misafirlerini ağırlıyor. Ama Turistik Çarşı esnafı, AKP'li belediye yönetiminin kendisine reva gördüğü ve parasını da esnaftan toplayarak yaptığı şap betonlu çarşı zeminini unutmadı. Ömer Günel döneminde Turistik Çarşı, alt ve üstyapısı tamamen yenilenmiş, peyzajı ile kentin cazibe merkezlerinden biri olmuştur. AKP'li belediye yönetiminde dökülen şap betonun parası esnaftan alınırken Ömer Günel döneminde esnafın cephe boyaları bile belediye tarafından yaptırılmıştır. Bizim esnafa reva gördüğümüz, hizmettir. Sizin gibi şap beton değil. Kuşadası esnafına kimin neyi reva gördüğünü de Kuşadası kamuoyu çok iyi biliyor.

Sayın Gökçe, sizi de haklı görüyoruz. Partiniz iktidarı döneminde Kuşadası'nda elle tutulur hiçbir hizmet yapılmadığı için bugün Ömer Günel döneminde yapılan hizmetlerden başınız dönmüş durumda. Sosyal medya üzerinden hizmetlerimiz ile ilgili asılsız ithamlarınızı değil, davetimize icabet edeceğiniz tarihi ve zamanı paylaşmanızı bekliyorum."