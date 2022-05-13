Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor - Haberler

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde, " Türkiye'nin küresel bir aktör olmasını istemeyenlerin dümen suyuna girenler bir masanın etrafında toplanıyorlar. 28 Şubat gibi karanlık bir tarihi seçip, yine Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde milletimize parmak sallamaya devam ediyorlar" dedi.

Temel atma ve anahtar teslim törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Üç Kümbetler'deki millet bahçesi projesinde incelemede bulundu. Yakutiye'de esnaf ziyareti yapan Bakan Kurum, Gürcükapı semtinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı. Törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 1 Eylül'de esnafın dükkanlarına girmiş olacağını söyledi.

Bakan Kurum, konuşmasından sonra yapımları tamamlanan bin 174 konut ile 334 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı. Bakan Kurum, 13 esnafa iş yerlerinin, 13 aileye evlerinin anahtarını verdi. Bakan Kurum, beraberindekilerle Gürcükapı kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.