Kuruluşun 22'inci yılında 22 yıllık üyelere vefa ziyareti

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, partisinin kuruluş yıldönümünü ilk üyelerle birlikte kutluyor. AK Partiye 22 yıl önce üye olanları evlerinde tek tek ziyaret eden Başkan Cömez, Osmangazi'nin nasıl Türkiye'de en çok oy alan ilçe olduğunu gözler önüne seriyor. Üyelerle diyaloğunu artırarak sürdüren Ufuk Cömez'in ziyaret ettiği Salih Çıkış, Ak Parti'nin kurulduğu yıl üye olduğunu ve partisiyle gönül bağını hiç kopartmadığını belirterek, ilçe başkanının ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bir Milyona yaklaşan nüfusu ile 60 ilden daha büyük olan Bursa'nın Osmangazi İlçesi, son genel seçimlerde iktidar partisinin en çok oy aldığı ilçe oldu. Ak Parti'de 22 yıldır teşkilatlarda üye olarak yer alan ailelerle ve gönül bağını koparmayan Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ilk üyeleri tek tek ziyaret ediyor.

24 Haziran 2018 seçimlerine kıyasla Osmangazi İlçesi'nin AK Partinin tüm Türkiye'de aldığı oylara katkısı 14 Mayıs seçimlerinde arttı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinde Türkiye geneli geçerli 52 milyon 628 bin 178 oyun yüzde 1,12'si olan 589 bin 845 oy Osmangazi ilçesinde kullanıldı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinde Ak Parti'nin aldığı 18 milyon 385 bin 421 oyun yüzde 1,285'ini denk gelen tam 236 bin 319 Osmangazi İlçesi'nden aldı.

Bursa 1. Bölgede AK Partinin aldığı 385 bin 414 oyun 236 bin oyun yüzde 61,31'i yine

Osmangazi İlçesi'nden elde etti. Bu oran AK Parti Bursa genelinde aldığı oyların yüzde 29,17'sine tekabül ediyor. Tüm bu veriler çerçevesinde Ak Parti'nin Türkiye genelinde en çok oy aldığı ilçe olarak kayıtlara geçen Osmangazi İlçesi, Denizli ve Aydın gibi Büyükşehirleri de geride bırakma başarısı sergiledi.

Partisinin 22. Kuruluş yıl dönümünde ilk üyelerden başlayarak teşekkür ziyaretinde bulunan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Ak Parti dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cefakar ve fedakar üyelerimiz başta olmak üzere tüm değerli hemşehrilerimizle Türkiye yüzyılı için yürüyüşümüz sürüyor. Bu kutlu davanın bir parçası olmaktan büyük onur gurur duyuyorum." Şeklinde konuştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

İlk üyelerinin elini öperek teşekkür eden Başkan Ufuk Cömez, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde bize dikensiz bir gül bahçesi bırakan ilk üyelerimizin fedakarlıkları, gayret ve çabaları için şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel ülkenin güzel insanları ve bu kutlu dava için yaptıkları orta da." Dedi.

Dünyada yaşamı durma noktasına getiren pandemi, iklim krizleri ve savaşlar nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan küresel ekonomin önemli aktörü Türkiye'yide etkilediğine dikkat çeken Ufuk Cömez, "Ama Türkiye'miz, kararlı ve cesur liderimiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde başta Bursa'mızın yeni marka değeri TOGG, Çanakkale Köprüsü, Milli ve yerli savunma hamleleri, enerji ve teknolojik sanayi yatırımları başta olmak üzere tarihi ve stratejik yatırımları ile bu krizden güçlenerek ve büyüyerek çıkacak inşallah." - BURSA