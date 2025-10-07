Haberler

Kurtulmuş ve Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim Görüşmesi

Kurtulmuş ve Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim Görüşmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya gelerek iki ülke parlementoları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat sağladı. Görüşmede ayrıca Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun daha etkin hale gelmesi için işbirliği yapılması vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Değerli mevkidaşım Ghanim ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, iki ülkenin her alanda ulaştığı müstesna seviyedeki ilişkilerin önemli bir boyutu olan parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı temasları artırmamız konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizde ayrıca Katar Şura Meclisinin de katkılarıyla kurulan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun, fikir birliği ve dayanışma içerisinde daha görünür, kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşması temennimizi dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih netleşti

Papa'nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye! Tarih netleşti
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.