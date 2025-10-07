Kurtulmuş ve Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim Görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Değerli mevkidaşım Ghanim ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, iki ülkenin her alanda ulaştığı müstesna seviyedeki ilişkilerin önemli bir boyutu olan parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı temasları artırmamız konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizde ayrıca Katar Şura Meclisinin de katkılarıyla kurulan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun, fikir birliği ve dayanışma içerisinde daha görünür, kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşması temennimizi dile getirdik." ifadelerini kullandı.