Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkyie Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) seçilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkyie Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) seçilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre; TBMM Başkanlığına Genel Kurulun 07.06.2023 tarihli 3'üncü Birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika