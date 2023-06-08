Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı Resmi Gazete'de yayımlandı

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkyie Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) seçilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkyie Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) seçilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre; TBMM Başkanlığına Genel Kurulun 07.06.2023 tarihli 3'üncü Birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

Milletvekili İstanbul Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title