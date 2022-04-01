Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi'nin düzenlediği ' Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Etrafındaki bütün bölgeler yeni çatışma alanları olan Türkiye'nin, güçlü bir şekilde ayakta durmakla yarınlara hazırlanmaktan başka şansı ve seçeneği yoktur" dedi.

Diyarbakır'da 2 gündür çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nde ' Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansa katıldı. 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve eski milletvekili Mine Lök Beyaz da yer aldı.