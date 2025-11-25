Kurtulmuş: Türkiye ikinci yüzyılında bu terör belasıyla yaşayamaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Binlerce yıllık devlet aklına sahip olan bu ülke, artık ikinci yüzyılında bu terör belasıyla birlikte yaşayamaz. Bunun için 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ortaya bir süreç konuldu" dedi.

TBMM'de, 'Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Işığında Türkiye'de Milli Güvenlik Mimarisinin Yeniden Düşünülmesi' programı düzenlendi. Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞIYORUZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, insanlık tarihinin en büyük türbülanslardan birinin yaşandığını ve ekonomiden tarıma, siyasetten sosyal hayata kadar her alanda köklü değişimler yaşandığını belirterek, "Hiç şüphesiz bu köklü değişimler; ülkeler ve bölgeler arasındaki ilişkileri ve hepsinden önemlisi dünya siyaseti ile ekonominin temel dengelerini altüst ediyor ve çok hızlı bir değişimin içerisine sokuyor. Hemen hemen her gün insan hayatını her yönüyle ilgilendiren konularda büyük değişimleri, büyük altüst oluşları yaşıyoruz. Gıda güvenliğinden enerji güvenliğine, küresel göç dalgalarından iklim değişikliklerine kadar karşılaştığımız bu durumların hepsinin çok katmanlı ve çok yönlü süreçler olduğunun farkındayız. Bu değişimler sadece bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir coğrafyayı etkilemiyor. Dünyanın hemen her yerini etkiliyor ve hiçbir bir ülkenin elindeki güç potansiyeline rağmen bu değişimlerden uzakta kalması mümkün değildir" dedi.

'HİÇBİR İTTİFAKIN TÜRKİYE'Yİ YOK SAYARAK KÜRESEL DENKLEM KURMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Dünya siyasetinde yeni ittifaklarının ve güç dengelerinin ortaya çıktığını kaydeden Kurtulmuş, "Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz; Türkiye ittifaklar konusunda, dünyada hiçbir şekilde yalnız kalmayacak ender ülkelerden birisidir. Yeni ittifaklar nasıl kurulursa kurulsun, hangi denge üzerine kurulursa kurulsun, hiçbir ittifakın Türkiye'yi yok sayarak ne bölgesel ne küresel bir denklem kurması mümkün değildir. Dolayısıyla bu yeni çok yönlü, çok dengeli, çok hızlı değişen dünyanın yeni arayışı içerisinde Türkiye'nin önemli bir noktada ve önemli bir potansiyel taşıdığının farkında olmak ve değerlendirmelerimizi buna göre yapmak zorundayız. Özellikle son zamanda karşılaştığımız Rusya-Ukrayna ve İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırımda olduğu gibi hemen hemen dünyadaki dengelerin hepsi çok süratli bir şekilde bozulmakta, yeni güç ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Kim diyebilirdi ki Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'in yaptığının soykırım olduğu birkaç ülkenin dışında kalan tüm ülkelerin parlamenterleri tarafından kabul edilecek ve deklere edilecek. Kim derdi ki Avrupa ile Amerika, Ukrayna krizinde büyük bir ihtilafın içerisine düşecek ve farklı yönlere gidecek. Dolayısıyla bütün bu güç dengeleri aslında Türkiye gibi ne yaptığını, ne yapacağını ve konumunu iyi belirleyen ülkeler için önemli bir fırsat ortaya çıkarmaktadır" diye konuştu.

'TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALARIN DURDURULABİLİĞİNE İNANIYOR'

Kurtulmuş, Türkiye'nin demokratik olgunluk, devlet tecrübesi ve bölgesel gelişmelere karşı ortaya koyduğu proaktif yaklaşımlarla hareket eden bir ülke olduğunu ifade ederek, "Bu değişimlerin içerisinde göz ardı etmememiz gereken bir başka husus ise Türkiye'nin sahip olduğu bölgesel barış, küresel adalet perspektifidir. Türkiye, bölgedeki bütün çatışmaların durdurulabileceği ya da en azından tehir edilebileceğine inanmaktadır ve bunun için de aktörlerin tamamıyla irtibatını sürdürerek yoluna devam etmektedir. Örneğin, hala bir uzlaşma ihtimali bulunan Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde Türkiye'nin takındığı tavırdır" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA SEÇKİN BİR KONUMA TAŞIYACAĞIZ'

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği anlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin çabaları sayesinde Filistin davasının uluslararası platformlarda konuşulduğunu ve sonuç alındığını dile getirdi. Kurtulmuş, milli güvenlik meselesinin yalnızca silahlı kuvvetlere bırakılamayacağını vurgulayarak, "Türkiye kültürel gücünü özellikle kültürel diplomasi araçları vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında hayata geçirmek için yükümlü hissetmektedir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bugün Türkiye'nin, 'Sadece Türkiye'den ibaret olmadığını söylemek' ütopik bir hayal değildir. Sudan'dan, Libya'dan, Mısır'dan, Filistin'den, Moro, Hindistan, Pakistan, Asya, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika'da insanlar; ortak kültürün, ortak medeniyetin, ortak geçmişin çizgisini takip ederek ufukta Türkiye'nin sözünü ve görüntüsünü beklemektedir. Bunun bize ne kadar büyük bir tarihi sorumluluk yüklediğinin de farkındayız. İnşallah bütün bunları kullanarak hem diplomasi alanında hareket edeceğiz hem de diplomasi kurumlarımız vasıtasıyla Asya, Afrika ve Uzak Doğu'daki insanların gönlüne dokunabilecek bir başarıyla Türkiye'yi daha seçkin bir konuma taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'TERÖRÜN O GÜNE KADAR Kİ ALTERNATİF MALİYET 1,3 TRİLYON DOLARDI'

Kurtulmuş, Türkiye'nin güvenlik önceliklerini yeniden belirlemek zorunda olduğunu aktardı ve batılı güçlerin vekalet savaşlarıyla dünyayı yeniden dizayn etmeyi hedeflediklerine işaret etti. Ardından 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Türkiye, terör örgütleri vasıtasıyla büyük bedeller ödedi. 2013 yılında birtakım öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber bir çalışma yaptık. Terörün o güne kadar ki alternatif maliyeti 1,3 trilyon dolardı, bugün en azından iki katıdır. Böylesine ağır bir ekonomik maliyet, binlerce genç evladımızın şehit olması, on binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayattan koparılması, şehirlerin, mezraların, köylerin tekinsiz yerler haline getirilmesi ve maalesef birtakım dış güçlerin marifetiyle terör örgütünün aparat olarak kullanılmasıdır. Dedik ya binlerce yıllık devlet aklına sahip olan bu ülke, artık ikinci yüzyılında bu terör belasıyla birlikte yaşayamaz. Bunun için 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ortaya bir süreç konuldu" dedi.

'BU, TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİN BAŞARISIDIR'

Komisyon çalışmalarının sonuna geldiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Artık sonuna geldik, bundan sonra da süreci toparlayacağız. Şunu çok açıklıkla söyleyebilirim; bu, Türkiye demokrasisinin başarısıdır. Türkiye'nin güvenlik konseptlerini yeniden değiştirmeye başladığını, terör örgütlerini aradan çıkararak birtakım emperyal güçlerin, bu ülke ve bu bölge üzerindeki oyunlarını bozma iradesine fevkalade sahip olduğundan açık bir göstergesidir. İnşallah süreç tamamlandığı zaman hem demokrasimizin bir tecrübesi olarak ortaya konulacak hem de çatışma çözümleri bakımından 'Türkiye modeli' adı verilecek bir model, dünyanın bütün siyaset merkezlerinde ve bütün üniversitelerinde ders olarak okutulacaktır. Bunu ümit ediyor ve bu istikametle çalışmaya devam ediyoruz. Terörü önlemek sadece bir güvenlik meselesi değildir; bunun çok katmanlı, çok boyutlu bir mesele olduğunu ve bunun tartışılması gerektiğinin açıkça altını çizmek istiyorum" diye konuştu.