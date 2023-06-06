AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'deki ziyaretlerine devam ediyor. Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kurtulmuş TBMM'deki ziyaretleri devam ediyor

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM'deki ziyaretleri devam ediyor.

Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup başkanvekilleri ile TBMM'de bulunan siyasi partileri ziyaret ediyor.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, Cumhur ittifakı birlikteliğimiz karşı tarafa benzer şekilde olmadığını belirterek, "Al ver pazarlığına bağlı olmadığı gibi, mevsimsel, geçici bir ittifak değildir. Fikri çerçevesi, belli olan, istikameti belli olan bir ittifaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis Başkanlığı seçimlerine değinerek, "Kıymetli başkan adayımız Numan Kurtulmuş beye de bu seçimlerde başarılar, muvaffakiyetler diliyoruz. İnşallah sonuçta hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş daha sonra HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, Cumhur ittifakının mevsimsel, dönemsel ittifak olmadığını söyleyerek, "28. Dönem TBMM'nin tarihi bakımdan büyük önemi var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı olarak tanımladığımız yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye kurma iradesinin ortaya konulduğu döneme girdik" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, dört arkadaşlarının aday olduğunu ve dört arkadaşlarının milletvekili olduğunu belirterek, "Bizim aramıza işlerimiz istişare iledir. Arkadaşlarımızla bu konuyu konuşacağız Yarın tam kadro mecliste bulunup oyumuzu kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş son olarak İYİ Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri ile görüştü. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, seçimin geçtiğini farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini kaydederek, "Meclisin birinci meclisteki milli hassasiyetlerle, demokratik duyarlılıkla, Türkiye'yi, milleti ileriye götürme azmi ve gayreti içinde çalışması için dua ederiz. Her birimiz gayret ederiz" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Dursun Musavat Dervişoğlu, parti adına adayları olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Meclis tarafından ele alınmasından yana kanun teklifini de Meclise sunacağız. 10, 25, 50, 76. Yıl dönümlerini de Meclis'ten çıkan kanunla kutladık" dedi.