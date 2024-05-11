Kurtulmuş: Anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutan partiler oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ziyaret ettiği partilerin anayasa çalışmaları için kapıyı açık tuttuğunu belirtti. Kurtulmuş, yöntemin bulunmasının ardından konulara girildikçe esas tartışmanın ortaya çıkacağını ifade etti.
Kurtulmuş: "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur. Yöntemi bulunduktan sonra esas tartışma, konulara girildikçe ortaya çıkacaktır"