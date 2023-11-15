Kurtulmuş, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, KKTC'nin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak verdiğimiz destek ilelebet sürecektir" ifadelerini kullandı.