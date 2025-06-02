Kurtulmuş, İYİ Parti Grubunu Ziyaret Etti

KURTULMUŞ, İYİ PARTİ GRUBUNU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te İYİ Parti grubunu ziyaret ederek Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Dervişoğlu, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurtulmuş'a; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta eşlik ederken İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez görüşmede yer aldı. 1 saat süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Dervişoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşları ile birlikte; hem Türkiye'nin güncel meseleleri hem de özellikle bundan sonraki süreçte devam edecek olan terörsüz Türkiye'nin oluşturulması bağlamında TBMM'de yürütülecek çalışmalar ile ilgili görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaşma imkanı bulduk. Ben de bu görüşmeyi olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca TBMM'nin 28'inci Dönem 2'nci Devresi için başkanlık yarışı yarın Genel Kurul'da gerçekleştirilecek. Başkanlık süreci ile ilgili görüşlerimizi de paylaşma imkanı bulduk" diye konuştu.

'PRENSİPLER ÇERÇEVESİNDE KOMİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK'

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili, "Sayın Genel Başkan kategorik olarak kapıyı kapatmıyor; ama bunun içeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade ediyor. Takip edeceğimiz husus şudur; bütün bu ziyaretlerde aslında bunun adımlarını da atıyoruz. Her siyasi partiden nasıl bir komisyon oluşturulmasını istediklerini, komisyonun çalışma prensipleri ve usullerinin neler olması gerektiği ile ilgili bir istişare sürecimiz olacak. Ondan sonra da ortak olarak geliştirdiğimiz mutabakat çerçevesinde zaten üzerine düşen sorumluluğu TBMM'nin yerine getirebilmesi için bu prensipler çerçevesinde komisyon çalışmaya başlayacak. Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi önümüzdeki süreçte komisyon marifetiyle gerçekleştirilecek" değerlendirmesinde bulundu.

'FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU'

Dervişoğlu ise "Hem Türkiye'nin meselelerini hem de önümüzdeki dönemde TBMM'nin daha etkin çalışma yöntemlerine kavuşması yolunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme oldu. Kendisine, önümüzdeki Meclis Başkanlığı seçimleri için başarılar diliyorum. Bir tarafımda da İYİ Parti'nin başkan adayı var. Bu yarışın aslında sonucu belli gibi görünüyor; ama demokratik bir yarıştır ve demokratik yaşamımıza sağlayacağı katkı yönüyle hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

'KAMUOYUNUN SIHHAT DERECESİ YÜKSEK BİLGİLERE İHTİYACI VAR'

Dervişoğlu, terörsüz Türkiye ile ilgili ifade ettikleri karşı duruşların arkasında olduklarını vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye'yi bu ülkede yaşayan herkes ister, istemeyen olmaz ama terörsüz Türkiye'nin yol taşlarını bir terör örgütünün yol göstermesiyle yerleştirilmesi hususuna olan itirazımı Sayın Meclis Başkanımıza da ifade ettim. Bu zamana kadar konu ile ilgili devlet katından saydığımız, bilgilendirme yapan tek kişi Sayın Meclis Başkanımız. Kamuoyunun bu konu da sıhhat derecesi yüksek bilgilere ihtiyacı vardır. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında da duyarlılık sergileneceği kanaatini taşıyorum" dedi. Dervişoğlu, TBMM çatısı altında terörsüz Türkiye ile ilgili kurulması planlanan komisyon ile ilgili detaylı bilgilere ihtiyaç olduğunu ve üst düzey temaslarda partisinin sürece dair duyduğu endişelerini dile getirdiklerini ekledi.

'BAHÇELİ'NİN AĞZINDAN BİR ŞEY DUYMADIM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon kurulması yönündeki çağrısı ile ilgili Dervişoğlu, "Bu konu ile ilgili Bahçeli'nin ağzından bir şey duymadım. Bir yazılı açıklaması var. Konuşursa eğer ne demek istediğini ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim. Şimdilik bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.