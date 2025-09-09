Kurtulmuş: İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Tıpkı Suriye, Yemen ve İran'a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda oluğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar'ı vurarak, Orta Doğu'da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir. Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır" ifadelerini kullandı.

