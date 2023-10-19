Kurtulmuş: BM, neredeyse çöp tenekesine atılmış fonksiyonsuz bir kuruluştan ibaret (2)

'MUHTARLIK MÜESSESESİ FEVKALEDE ÖNEMLİ'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda, Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlar ve davetliler hazır bulundu. Muhtarlık kavramının önemine vurgun yapan Numan Kurtulmuş, "Muhtarlık müessesesi sadece son dönemlerde kazanmış olduğu önem dolayısıyla, kazanmış olduğu itibar dolayısıyla değil aslında bizim milletimizin 'muhtar' kavramına yüklediği değerler dolayısıyla fevkalade önemlidir. Türkiye'de özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimleri döneminde, muhtarlık müessesesine fevkalade büyük önem verilmiş, itibarı artırılmış, özlük hakları geliştirilmiş ve bugün Türkiye demokrasisinin önemli kurumlarından birisi haline de gelmiştir" dedi.

'TAMAM BU OLDU' DİYEREK YERİNDE SAYMAK YAKIŞMAZ'

Türkiye'nin yere çok sağlam basan bir anlayışla yoluna devam etmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de hem ekonominin gelişmesi hem demokrasinin gelişmesi hem toplumsal dokumuzun kuvvetlenmesi bakımından olağanüstü adımlar attık ancak bize durmak yakışmaz. Bize herhangi bir hedefe ulaştıktan sonra 'tamam bu oldu' diyerek yerinde saymak hiç yakışmaz. Şimdi önümüzde Cumhuriyetimizin 2'nci asrı yani Türkiye Yüzyılı olarak, bir milli hedef olarak ortaya koyduğumuz yeni bir ufuk, yeni bir hedef, yeni varmak istediğimiz bir amaç vardır" ifadelerini kullandı.

'BAZI SAPKIN FİKİRLERİN TÜRK TOPLUMUNUN İÇERİSİNDE YAYGINLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞINI BİLİYORUZ'

Türkiye'nin en önemli yapı taşının aile olduğunu belirten Kurtulmuş, "3 temel alanın altını çizmek isterim. Güçlü, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olması için bunların mutlaka olması lazım. Sözünüz güçlü olacak. Haklı olacaksınız. Hakikatli olacaksınız. Doğruyu, hakikati söyleyeceksiniz ama sözünüzün tek başına güçlü olması zaman zaman anlam ifade etmeyebilir. Onun için sözünüzün arkasına gücünüzü koyacaksınız. Ülke olarak söylüyorum. Bunun için Türkiye'nin eğitimden sanayiye, milli savunma sanayinden spora, kültüre kadar her alanda sözünden güçlü bir şekilde bahsedilen bir ülke olması lazım. Türkiye'nin sözünün arkasına gücünü koyabilen bir millet olması lazım. Bir devlet olabilmesi lazım. Onun için mücadele edeceğiz. Bunun için de özellikle birçok alanın yanında 3 alana dikkat etmemizi gözden geçirmemiz lazım. Bunlardan birisi sağlam bir toplumsal yapıdır. Aile yapımızı Allah'a çok şükür dünyadaki birçok milletle kıyasladığımızda hala Türkiye'nin en önemli yapı taşı ailesidir. Aileyi bozmaya çalışan bazı şer odaklarının, aile değerlerini ortadan kaldırmaya çalışan bazı sapkın fikirlerin Türk toplumunun içerisinde yaygınlaştırılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için aile bağlarımızı sıkılaştıracağız ve toplumsal toplumumuzun ana unsuru olarak ailemizi kuvvetlendireceğiz" dedi.

'ÖZGÜRLÜKÇÜ, KATILIMCI YENİ BİR ANAYASAYLA BİRLİKTE YOL ALACAĞIZ'

Yeni anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde 12 Eylül döneminin bu ülkenin başına musallat kıldığı, bu darbe anayasasından kurtularak özgürlükçü, insanı esas alan, kuşatıcı, katılımcı yeni bir anayasayla ümit ediyorum ki siyasi partilerimizin birlikte çalışmasıyla birlikte yol alacağız, mesafe alacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLYONLARCA İNSAN TEKNOFEST'i ZİYARET ETMEKTE'

Genç neslin lügatinde 'yapamayız' kelimesinin kalktığını söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş "Bizim genç neslimizin lügatinde 'yapamayız' kelimesi kalkmıştır. 'Yaptırmazlar' kelimesi hepten kalkmıştır. Büyük bir özgüvenle, Türkiye uzayda da yarışın bir parçası olacağını, Türkiye, dünyanın en zor endüstrilerinde, yüksek teknolojilerinde de söz sahibi olacağını, dünyada tıbbi teknolojiler başta olmak üzere her alanda kilit teknolojilerle var olabileceğine bu milletin evlatları inanmaktadır. Öyle olduğu için de TEKNOFEST'te Türkiye'nin her yerinden binlerce çocuk, binlerce ekip katılmaktadır. Milyonlarca insan TEKNOFEST'i ziyaret etmektedir" dedi.

'KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin barış ve güvenden yana olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye, kendi milli menfaatleri doğrultusunda, Balkanlar'da, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de barış, esenlik, istikrar ve güvenden yanadır. Bu bölgede daha fazla çatışmayız. Daha fazla kavga, gürültü istemiyoruz. Bunun Türkiye'nin milli menfaatlerine de uygun olmadığını biliyoruz. Onun için başta Ortadoğu'da vekalet savaşları olmak üzere, bu bölgedeki bütün çatışma alanlarındaki çatışmaların sonlandırılmasını milli bir hedef olarak ortaya koyuyoruz. Azerbaycan'da Ermenilerin işgal ettiği Karabağ toprakları, Türkiye'nin güçlü duruşu ve desteği sayesinde 30 yıllık Ermeni işgali sonlandırıldı ve çok şükür Türkiye, Azerbaycan'ın da verdiği destekle Azerbaycan, Karabağ'ı kurtardı. Kıyamete kadar da Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kalmaya devam edecektir."